Vad du behöver veta om Grams & mol och deras beräk

I analytisk kemi på alla nivåer måste man förstå gram, mol och omvandling. Det grundläggande som lärs ut i valfri klass är mol. Utan mullvad och dess förståelse kommer du inte att kunna förstå de avancerade begreppen kemi och dess tillämpningar. Låt oss se i detalj om dessa begrepp:Vad är Gram?Det är det metriska systemet för massenheten. Det definieras som den absoluta vikten av en volym rent vatten som är lika med kuben på den hundra: e delen av en meter [1 cm³] vid temperaturen på smältande is.SI-basenheter: 10–3 kgImperial Enheter U.S. sedvanligt: ​​0,0353 ouncesEnhetssystem: UCUM-basenhet och CGS-enhetCGS-enheter: 1 gramEnhet: Mass1 g i: är lika medanvändningsområden:Vanligtvis används det i hushållens beräkning av icke-flytande ingredienser och för livsmedelsbutiker över hela världen.Mole-basic kemi-mätenhet:Det har alltid varit mitt favoritämne på college och jag är säker på att du också älskar att beräkna mol av olika föreningar. Det är bara en annan enhet för mätning. Man kan använda en " mole fraction calculator " för att omedelbart kontrollera molförhållandet. Dessutom utvecklas nya enheter när de tidigare inte längre är tillräckliga. Kemi Beräkningar som involverade gram gjorde förvirring när man mätte olika föreningar och kemikalier.Om du är en högskolestudent och tycker att det är svårt att beräkna, kommer online “ gram to moles calculator ” att hjälpa dig mycket vid det här problemet.Mullvad görs också på något reproducerbart. En mol är mängden av allt som har ett lika stort antal partiklar som finns i de 12 gram kol-12. Detta antal partiklar är Avogadros antal, ungefär 6,02x1023. En mol kolatomer är 6,02 x 1023 kolatomer. Så det är väldigt lätt att skriva en mol i stället för 6,02 x 1023 kolatomer. Det gör saker lätt att konvertera och förstå medan du gör långa beräkningar.Moles till gram beräkningDetta är en av de mest använda kemi beräkningarna och varje person behöver beräkna den exakt. Annars kommer dina resultat att vara mycket felaktiga. Molförhållandet mellan reaktanter och reagens används endast efter ” balancing chemical equation calculator ”. Atommassor krävs för denna omvandling som vanligtvis erhålls från det periodiska systemet. Grundläggande atommassor lärs ut med hjärta av mestadels alla kemistudenter. Utan dem är de som noll i något delområde av kemi. Låt oss ta en titt på ett av det enkla exemplet som hjälper dig att förstå konverteringen och dess formel enkelt:Exempel: Hur många gram koldioxid finns det i 0,2 mol CO2?Se nu atommassan kol och syre. Detta är antalet gram per mol atomer.Kol (C) har 12,01 gram per mol.Syre (O) har 16,00 gram per mol.En molekyl koldioxid innehåller 1 kolatom och 2 syreatomer, så:antal gram per mol CO2 = 12,01 [2 x 16,00]antal gram per mol CO2 = 12,01 32,00antal gram per mol CO2 = 44,01 gram / molMultiplicera helt enkelt detta antal gram per mol gånger antalet mol du behöver för att få det slutliga svaret:gram i 0,2 mol CO2 = 0,2 mol x 44,01 gram / molgram i 0,2 mol CO2 = 8,80 gramDet är bra att få vissa enheter att avbryta för att ge dig den du behöver. I det här fallet avbröt molorna ur beräkningen och lämnade dig med gram.Du kan också konvertera gram till mol. De är båda utbytbara och är inte särskilt svåra. Prova detta och hoppas att det blir väldigt enkelt för dig.