Vad är problemet med att betala sina räkningar?

Jag har för vana att fakturera för mina uppdrag som statist genom min enskilda firma. Eftersom jag har flera uppdrag per månad, brukar det ge en lättare överblick över vilka uppdrag jag fått betalt för eller ej. Sen är det min erfarenhet att man ofta får betalt lite snabbare om man fakturerar än om man får arvodet utbetalt som lön. Många gånger får man vänta uppåt ett par månader på att få sin lön, medan det bara tar någon månad om man fakturerar.

