Under en filt i Madrid

Ni vet den där visan som är skriven Jacques Brels bror, Kjell Brel?! Den var väldigt populär under 1990-talet och låg till och med en tid på Svensktoppen under en tid. Det är egentligen Galenskaparna och After Shave som ligger bakom visan och jag tycker den står sig fortfarande. Jag drar än idag på smilbandet när jag hör den, inte minst när man ser den framföras på scen. Jag älskar verkligen Claes Erikssons inlevelse i framförandet.

1 Pusha