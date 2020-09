Svenska Spel Casino

Svenska Spel är Svenska statens spelbolag och erbjuder Sveriges största spelutbud såväl via internet som offline hos spelbutiker och representanter för Svenska Spel på krogar, restauranger, spelhallar och vid rederier bland annat. Svenska Spels sajt är mycket välgjord och informativ och erbjuder alla typer av spel som Måltipset, Odds, Poker, Bingo och skraplotter som Triss för att nämna några av de spelvarianter som finns tillgängligt via Svenska Spel online, dock numera via de 2 olika avdelningarna på svenskaspel.se.För att spela på Svenska Spel Sport & Casino online registrerar du ett konto med dina personuppgifter. I de fall du tackar ja till ett bonuserbjudande bör du läsa reglerna som gäller erbjudandet då dessa regler till exempel kan medföra omsättningskrav innan spelaren kan ta ut eventuella vinster från Svenska Spels casino. Det finns inga krav på att utnyttja bonuserbjudanden för att spela hos Svenska Spel online. I de fall spelaren inte utnyttjar några bonuserbjudanden kan spelaren ta ut vinstpengar när som helst utan begränsning.

Spelaren kan även ta ut insatta pengar om man väljer att till exempel avsluta sitt konto. För att spela via Svenska Spel på nätet lämnar spelaren in tipsrader via sitt registrerade konto. Som inloggad kan man delta vid alla typer av spel under förutsättning att man har laddat sitt spelkonto med pengar som täcker kostnaderna för de spel man valt.När man vill spela lämnar man enkelt in tips- och lottorader via Svenska Spels webbsida. Skraplotter så som Triss skrapas enkelt online och vinsterna betalas omgående ut på spelarens spelkonto. Observera att Lotto, Triss, Keno och andra tur-spel numera hittas hos Svenska Spel Tur.Vissa spel kan man ångra och man kan begära återbetalning av sin insats genom att annullera spelet. Denna möjlighet gäller inte alla spel information finns tydligt angiven för respektive spel.

Spelbolaget för det svenska folket

Svenska Spel brukar marknadsföra sig som "bolaget för det svenska folket", och det stämmer väl ganska bra in med hur det ser ut. Totalt har spelbolaget 7050 olika spelombud utspridda runt om i landet, och utöver detta en hemsida där det går att spela spel som Odds, Stryktipset, Europatipset, Topptipset och mycket mer. Nästa år, 2019, kommer den svenska spelmarknaden att förändras från grunden då bolagets egna nätcasino, Svenska Spel Sport & Casino, kommer att öppna sina digitala dörrar.Den största skillnaden mellan deras casino och andra etablerade nätcasinon kommer att vara avsaknaden av bonusar, gratissnurr och liknande kampanjer. Det positiva är att det äntligen kommer att finnas ett tryggt och säkert alternativ för den som tidigare har hyst tvivel på grund av de många oseriösa aktörerna online.

När Svenska Spel Sport & Casino lanseras den 1 januari 2019 lär det bli festSpela Lagom - Ansvarsfullt spelande hos Svenska Spel

På den separata websidan finner man Svenska Spels sammanfattande information för ansvarsfullt spelande. Detta i kombination med det nya verktyget ska bidra till en sundare inställning till spel och bättre förutsättning att hindra spelmissbruk i god tid.På sajten Spela Lagom kan du testa dig själv för att se om du är i riskzonen och får även tips på hur du kan tekniskt begränsa ditt spelande samt vart du kan vända dig för att få hjälp.

Dessa tre logotyper från Spelinspektionen syns längst upp till vänster hos Svenska Spel Sport & Casino, vilka du kan följa för att sätta dina gränser, göra självtest eller exkludera/pausa dig från allt spelSvenska Spel Casino öppnar 2019

Svenska Spel kom den 3 april 2018 ut med ett pressmeddelande där man gick ut med att man har tecknat ett avtal med Nyx Interactive/SG Digital för att skapa och lansera en casinoplattform till Svenska Spel. Affärsområdet i fråga är både sportspel och nätcasino och Svenska Spel Sport & Casino kommer alltså att från den 1 januari 2019 att konkurrera med andra nätcasinon och sportsbooks. Det kommer att handla om casinospel, slots m.m. men också odds, bingo och andra spelformer.Enligt Svenska Spel själva kommer de även att använda sig av tredjehandsleverantörer och integrera olika lösningar för att nå ut till så många spelare som möjligt. Det innebär att till exempel Netent och Microgaming, två stora spelutvecklare, inte kommer att ha något närmare samarbete med Svenska Spel Sport & Casino – en förlust för både Netent och Microgaming med tanke på hur stort Svenska Spel Casino kommer att bli. Däremot kommer Svenska Spel Casino med största sannolikhet att ha slots och andra spel som är utvecklade av dessa spelutvecklare, så det blir inte direkt någon förlust för spelaren. Den 5 oktober 2018 släpptes nyheten om att även Yggdrasil Gaming kommer leverera spel till Svenska Spels casino.

Livecasino med Evolution Gaming

Svenska Spel Casino kommer även att innehålla ett livecasino som kommer att skapas och levereras av den i särklass mest prestigefulla och beryktade aktören i livebranschen: Evolution Gaming. Det kom som en nyhet 4 april 2018 och även livecasinot kommer att finnas tillhanda då den nya lagen verkställs den 1 januari 2019. Svenska Spel kommer att tillhandahålla spel från Evolution Gamings bibliotek vilket inkluderar både poker och sidobets.Svenska Spel har länge varit den största aktören på den svenska spelmarknaden och är ett spelbolag med flera älskade varumärken såsom Stryktipset, Lotto, Triss, Oddset, Vegas och det enda landbaserade casinot Casino Cosmopol. Deras uppdrag är att ge tillgång till underhållande spel på ett ansvarsfullt sätt. Genom samarbetet med Evolution Gaming kommer svenska spelare få tillgång till en stor mängd fler spel som går att spela i realtid.

Inga bonusar

Det har blivit fastställt att Svenska Spel Casino inte kommer ha några bonusar, varken insättningsbonusar, gratissnurr eller några andra kampanjer. Annars brukar det vara mer regel än undantag att ett nätcasino erbjuder någon form av välkomstbonus och återkommande kampanjer för att främja spelande (till exempel insättningsbonus på 100% upp till 2000 kronor, eller 50 freespins på en utvald slot).

Anledningen att bolaget är emot bonusar är för att de anser att det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Man måste komma ihåg att Svenska Spel är statligt ägt och de anser helt enkelt att risken för ökat spelande och därmed spelberoende och andra former av problem är för stor och att de ända är tillräckligt populära för att inte behöva erbjuda bonusar.

Om man föredrar att likt Svenska Spel ta det säkra före det osäkra så är det ett lågt pris att betala för att få spela på ett nätcasino där man kan räkna med att få ut sina vinster. Innan man avfärdar Svenska Spel Sport & Casino som alternativ på grund av avsaknaden av bonusar ska man också ha i åtanke att det nya nätcasinot ändå kan komma att påverka casinovärlden på ett positivt sätt. Det beror på att Svenska Spel redan har en enorm kundbas som aldrig har utnyttjat bonusar och således ändå är nöjda.De kommer alltså att bli en stor konkurrent på nätet, vilket rimligtvis kommer leda till att de andra nätcasinon som redan erbjuder bonusar ändå kommer att få göra uppoffringar för att konkurrera. Det här kan leda till bättre bonusar på andra nätcasinon, men också andra kreativa lösningar som är till fördel för spelaren. På det hela stora är det en bra sak att Svenska Spel kommer ut med ett nätcasino, eftersom det stimulerar marknaden och gör att fler spelare får upp ögonen för det roliga i att spela på nätcasino.

Hos Svenska Spel tycker man att man ska spela tillsammans!Lagligt att spela nätcasino i Sverige nu

Svenska Spel är statligt ägt och hela dess överskott går till statskassan. Tidigare hade de monopol på odds, poker och bingo. I och med att Sverige är medlem i EU gick det dock tidigare att spela dessa spel och andra casinospel online genom att välja spelbolag som är registrerade i något annat land än Sverige (vanligtvis brukar nätcasinon stå registrerade i Malta, Gibraltar eller Storbritannien).Från och med den 1 januari 2019 krävs det dock i Sverige att respektive casino innehar en licens utfärdad av Spelinspektionen. Det är inte tillåtet att bedriva casinoverksamhet i Sverige utan en sådan.

När det från den 1 januari 2019 blir möjligt att ansöka om svensk spellicens kommer även utländska spelbolag kunna bedriva sin verksamhet i Sverige och betala skatt till den svenska statskassan. Det förslag som ligger på bordet nu är en skatt på 18%. Fördelen med att spela på ett utländskt spelbolag inom EU är att det är EU:s skatteregler som gäller vilket innebär att det blir skattefritt för svenska spelare.