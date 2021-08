Söndagsångesten är som bortblåst

Under mina år med kontorstider, var söndagsångesten en ständig följeslagare. Helgerna passerade alldeles för fort och bestod ofta av göromål som jag inte hunnit med under veckorna. När jag nu återgått till att jobba någon form av skift, så är söndagsångesten som bortblåst. Jag känner aldrig av den vare sig det är söndag eller ej, oavsett om jag ska jobba dagen efter eller ej. Visserligen hinner och orkar jag inget annat än just jobba, äta och sova de dagar jag faktiskt jobbar.

