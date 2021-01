More Sailing erbjuder Seglingsresor i Kroatien som passar perfekt för den som vill segla i Kroatien med skeppare och värd. Man får maximal chans för att ta det lugnt och njuta av sin semester. Planering av allt löser personalen! More Sailing har välutbildad svensk personal på sina båtar.De skräddarsyr sina resor efter era önskemål så gott de kan baserat på väder och plats på de olika destinationerna. More sailings personal löser att segla båten själva, så du kan bara ligga och sola och njuta av din semester. Självklart finns det möjlighet för dig som vill lära dig eller bara vara aktiv att hjälpa till med olika saker ombord, men det är absolut inget måste.