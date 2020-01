Recension av Star Wars: The Rise of Skywalker

Recension av Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker, den sista Star Wars-filmen om Skywalker-familjen. Vi berättar om filmen är bra eller inte, hur och varför. Lever den upp till hypen och är den en värdig avslutning av hela sagan?

David Johns har skapat ett porträtt av Darth Vader från Star Wars-manuset färgat i olika färget. Du kan zooma in genom att klicka för att se att det är manuset till filme... Läs mer »

George Lucas förvirrade regi i Star Wars – Episode One: The Phantom Menace. Kolla in video!

15 Pusha