Några nöjda veckor med färdig matkasse

Vad har ni för erfarenheter av färdiga matkassar? Vi har under några månader testa Linas matkasse varannan vecka och har so far varit väldigt nöjd. Dock med några små undantag. Dels är portionerna lite snålt tilltagna, sedan måste man avrunda kryddningen uppåt litegrann för att maten ska smaka något. Sen är en en nackdel att man måste avboka en leverans väldig långt i förväg, om man vet att man inte ska vara hemma en viss vecka när kassen kommer.

