Metereologisk hÃ¶st

På somliga håll i Sverige är det redan höst meteorologiskt sett. Definitionen är när dygnmedelstemperaturen ligger under tio grader under minst en vecka – och det är det vädret man haft på somliga håll under en tid. Även i Stockholm har höstrusket naglat sig fast, trots att det fortfarande bara är augusti. Men jag tror inte att det metereologiskt sett är höst ännu, även om det vissa dagar faktiskt känts så.

