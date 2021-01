Kontorstol Gunilla

Du vil ikke lenger ha problemer med å sitte komfortabelt i lang tid med Gunilla stol.Vektreguleringsmekanismen, komfortsete med 6 cm justering, komfortabel rygg i nettet og høyde-, bredde- og dybdejusterbare diagonale armlener sikrer at du kan sitte komfortabelt i lang tid. Denne kontorstolen er også utstyrt med en plastdesignbase med svart gassløft og multifunksjonshjul.Gunilla har 5 års garanti.Gunilla oppfyller (N) EN 1335. Denne standarden indikerer at stolen har et høydejusterbart sete, en ryggstøtte på minst 22 cm og et lumbalområde, armlener med en lengde på minst 20 cm og en tiltmekanisme for både rygg og sete. Kontorstoler som oppfyller standarden (N) EN 1335 har samme komfortnivå som en kontorstol i samsvar med NPR 1813-standarden. Kontorstoler med en (N) EN 1335-standard har imidlertid et mindre utvalg av justeringsalternativer og er hovedsakelig egnet for personer med kroppslengde mellom 151 og 192 cm. https://wulffbeltton.no/collections/ergonomiske-stoler/products/kontorsstol-gunilla