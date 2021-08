Jakten på nytt boende

Häromdagen blev det klart att det inte blir någon ombildning till bostadsrätter i vårat område för den här gången. Just debatten om ombildning brukar blossa upp med jämna mellanrum, när politikerna får för sig att man vill ha fler bostadsrätter i just Bagarmossen. Det är inte första gången, utan just vårat hus har berörts även tidigare gånger när politikerna i stadshuset får för sig att reformera bostadsmarknaden i Stockholm.

