Introducing the NAUTIZ X41 The Nautiz X41 is a rugged scanning powerhouse. With an integrated high-speed 1D barcode scanner or 2D imager with high density optics you can handle fast order picking, error-free work orders and smooth shipping and receiving. It features a physical 23-key keypad including programmable keys and dedicated scan button. 1 Pusha

Relaterade länkar

Ett effektivare sätt att uppdatera Android-enheter Med lanseringen av Android 8.0 har Google skapat ett tydligare gränssnitt mellan operativsystemet och tillverkarens applikationer. De kallar det Project Treble och dess s... Läs mer » 15 Pusha

The Algiz 10X streamlines warehouse performance At the largest building in northern Europe, Jula’s warehouse in Skara, Sweden, Handheld Algiz 10X rugged tablets are used for picking warehouse orders. Workers also use A... Läs mer » 12 Pusha

Star Wars: The Old Republic – PvP Quicklook Joakim Sjöberg och Daniel Green tar dig med på en liten snabbtitt på vad PvP har att erbjuda i Star Wars: The Old Republic. 17 Pusha

Welcome to RuggedInformer.com Välkommen till RuggedInformer. En blogg om ruggade handdatorer, teknologin, nyheterna och möjligheterna. 10 Pusha

The Witcher 2 – Xbox 360 Teaser trailer 1 Ett kollage av rörliga bilder som visar lite vad den förbättrade Xbox 360-versionen av The Witcher 2 kommer ha att erbjuda. 22 Pusha

Win 10 Creators Update: Bring Your Ideas To Life Windows 10 Fall Creators Update is said to expand your creativity and productivity. 11 Pusha