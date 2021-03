Hur man använder Autel Chrysler 12 + 8 Adapter

Med Autel FCA Chrysler 12 8-adaptrar som arbetar med Autel-verktyg som MS906BT / IM608 kan du kringgå Security Gateway Module (SGM) på Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, Alfa 2018 fordon för att utföra aktiva tester, specialfunktioner, läsning och radera koder, Program fob-nyckel etc.

På nyare fordon som Jeep Wrangler 2019 och många andra Fiat Chrysler-fordon 2018 och uppåt är nu utrustade med SGM. Eftersom fler och fler fordon blir utrustade med internetåtkomst, behövde OE-tillverkaren ett sätt för att förhindra intrång utifrån. samtidigt gjorde det svårare för eftermarknadsverktygen att kunna komma åt dessa system och utföra dagliga reparationer som är nödvändiga.

Vad kan Autel 12 8-kabel göra?

Den goda nyheten är att Autel har erbjudit en lösning: FCA 12 8 Adapter , som gör det möjligt att:

Läs / rensa koder; Utför aktivt test; Visa generiska & tillverkares live data; Utför TPMS OBDII-omlärning; Kodning och anpassningar med MaxiSys tablettverktyg MS906BT ; ADAS-kalibreringar (kräver MaxiSys ADAS-programvara). Kan användas med Autel MaxiIM IM508 , IM608

Hur installerar jag Autel 12 8-kabeln?

Ta reda på säkerhetsgateway-modulen. Generellt sett är den installerad under instrumentpanelen.

Ta bort kontakten och anslut istället 12 8-adaptern.













Anslut den andra sidan till OBD-adaptern på diagnosskannern.

Lokalisera Autel 12 8-kabel på en Chrysler Pacifica 2018

Vissa människor säger att SGM ligger bakom videon, det är det faktiskt inte. Det är inne i instrumentpanelen. Du måste dra ut panelen, du kan bara använda som ett toppverktyg eller som en plast skulle vara bättre, så du vann " Skrapa av sidorna och panelen är ansluten med klämmor som du ska ta bort.

Du kommer att se en modul här borta. Koppla bort de två kontakterna här, nu kan du ansluta Autel Chrysler 12 8.-kontakter. Den andra sidan kan anslutas till valfri OBD-kontakt från Autel MaxiSys-skannrar (t.ex. MS908S Pro ) för att starta läsa och skriva koder på den här bilen.

Lokalisera Autel 12 8-kabel på en Dodge Durango från 2018

Chrysler kräver en 12 8 adapter som inte är lika lätt som OBD2. SGM är precis i cirkeln jag ritade här. Ta bort trimpanelen först, bara ett klipp snyggt och enkelt. Det är riktigt tätt att dra ut och på baksidan mot förarsidan av bilen.

Det finns inga etiketter eller något som visar att det är SGM-kontakterna. Men det är definitivt det och det var vad vi var tvungna att göra för att få dem anslutna med 12 8-kablar och efter skanning. Så vill bara dela det.





Lokalisera Autel 12 8-kabel på en Dodge Challenger 2018

SGM är precis bakom radion, jag var tvungen att dra det här. Låt radion hänga och sedan om du kommer in här. Autel Chrysler 12 8-kontakterna går in i den här svarta lådan här nere. Du måste nå in och trycka på släpp och skjut ut dem.

Nu kan du koppla in 12 8.-kabeln. Det tog mig en stund att hitta den, det var inte ens uppenbart när jag fick ut radion.

Lokalisera Autel 12 8-kabel på en Jeep Renegade från 2019

För att skanna den här bilen kan du inte använda OBD-porten, du måste faktiskt ansluta den här Chrysler 12 8-adaptern till portarna på gateway-modulen. Som du ser är gateway-modulen där uppe, jag har kopplat bort den. Så jag drog bara i selen som faktiskt var ganska lätt. Jag trodde att jag skulle behöva ta isär några saker men nej, dra bara ut kontakterna. Och anslut den här 12 8-adaptern i den.

Efter det, anslut den till OBD-adaptern på Autel MaxiSys Elite , nu kan jag skanna.





Hitta Autel 12 8-kabel på en 2019 Dodge Charger

Autel IM608 fungerar med 12 8-kabel för att programmera nyckelfob på en 2019 Dodge Charger





Source: http://blog.auteldiag.com/sgm-solution-autel-128-adapter-for-2018-chrysler-dodge-jeep/