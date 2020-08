Hur behandlas hepatit C & kan den botas?

Hepatit C är ett virus, men kan det botas? Nya hepatitis c drugs under de senaste åren innebär att HCV idag är mycket mer hanterbart än tidigare. I de flesta fall är hepatit C härdbar, så det är viktigt att söka behandling tidigt om du kan ha viruset. Lär dig mer om tillståndet och generiska hepatit c-mediciner.

