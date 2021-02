Författarskapande

Under knappt ett läsår har nästan all min vakna tid krets kring texter och skrivande. Att under ett år få ägna sig åt något man brinner för och dessutom få CSN för det är verkligen en ynnest. Det är verkligen inte alla förunnat att kunna ägna sig åt en hobby på heltid samtidigt som man har en hyfsat fungerande ekonomi. Jag kommer verkligen sakna tillvaron som skrivande person när läsåret är över i maj och jag återgår till att vara "vanlig förvärvsarbetare" igen.

