Flyttfirma Växjö

Hon älskar att läsa, skriva och – framför allt – spela datorspel. Beatrix är bara drygt 2 år – och har ett IQ på 136. – Vi brukar skoja om att hon kommer hacka sig in p... Läs mer »

New York City är tillräckligt stort för 15 miljoner invånare. Men inte för två nakna cowboys. Kändistrubaduren "The naked cowboy" hotar att stämma "The naked cowgirl" för... Läs mer »

23 Pusha