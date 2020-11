Glasögon-smart mode-SmartBuyGlasses

Uppgradera din jullook med nya snygga glasögon

Ny säsong betyder ett nytt jag, eller hur? Vi kan behöva något extra i våra liv efter hur 2020 har utspelat sig. Att byta ut något så grundläggande som dina glasögon kan verkligen ge gnistan, glädjen och spänningen i din vardag, vilket är anledningen till varför det är en fantastisk present denna julsäsong! Följ den här presentguiden för att förbereda dig för julen.

På SmartBuyGlasses hittar du de bästa erbjudandena på designerglasögon, solglasögon och kontaktlinser online. Få ut det mesta av deras exklusiva Black Friday-erbjudanden, med 12% RABATT på hela sidan, 15% RABATT på glas ytbehandlingar (blåljus blockering är ett måste!), 30% RABATT på progressiva glas, och till och med ett köp 1, få 1 erbjudande från Arise Collective glasögon. Andra fantastiska Cyber Monday-erbjudanden inkluderar upp till 70% rabatt på glasögon- och solglasögon och 40% rabatt på slipade glas från SmartBuy Collection under en begränsad tid från och med den 27 november.

Så här testar du glasögon hemma med SmartBuyGlasses Visste du att du också kan få dina receptglasögon online? Med SmartBuyGlasses virtuella prova på verktyg kan du använda din webbkamera för att se hur glasögonen kommer att se ut på ditt eget ansikte, vilket eliminerar risken du annars behöver ta när du köper glasögon online. Det är endast två snabba steg du behöver ta för att prova dina glasögon och solglasögon online:

1. Gör en snabb selfie-video SmartBuyGlasses har instruktioner om hur du tar en selfie-video på fem sekunder från din dator eller telefon. Allt du behöver göra är att vrida huvudet åt vänster och höger för att ge en korrekt avläsning av din ansiktsform, sen är du klar!

2.Börja prova glasögonen Välj först det märke som du är intresserad av. Filtrera sedan efter "Prova på virtuellt". Alla listade alternativ finns tillgängliga med verktyget. Navigera till en produktsida, klicka på ”selfieläge” och fortsätt med att prova dina glasögon. Du är nu redo att prova glasögonen online! Shoppa nya glasögon eller solglasögon till dig själv denna Black Friday hos SmartBuyGlasses eller påbörja julklapparna till dina nära och kära. Här är några tips från oss:





1. Vita Ramar Rena och neutrala, vita glasögon uppmärksammar ditt ansikte på rätt sätt. Ett par vita glasögon går med allt. Det kan förstärka ditt utseende, lysa upp ditt ansikte och är det perfekta paret om du vill göra ett statement. Vi älskar dessa Tom Ford-glasögon för sin enkla vita acetat ram i rektangulär form, vilket är perfekt för dig med ett oval eller runt ansikte. Du känner igen dessa Tom Ford ramar med deras välkända T i hörnen.







2. Autumn Shades The colder weather is when we usually change our light clothes for darker and deeper clothes. In the same way, we often tend to take the same direction with our glasses and choose autumn colors such as black, brown, red or burnt orange. These colors can actually help us feel warm, calm and on an aesthetic level, so they enhance our style. These oversized acetate tortoiseshell glasses are a great choice for those with a prominent forehead who want to divert attention from the glasses .















3. Cat-Eye Glasses Nothing really screams high season like the color red. These Versace make you jump right into the holiday in a way, as trendy as the brand itself. Even after this season is over, this cat-eye shape will make heads turn and make a strong fashion statement.